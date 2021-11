PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher in Oberursel und Neu-Anspach am Werk +++ Zweiraddiebstahl in Kronberg und Steinbach

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher werden ertappt und flüchten, Oberursel (Taunus), Folkbertusstraße, Im Hopfengarten, Mittwoch, 03.11.2021, 17:45 Uhr bis 18:20 Uhr

(jn)In Oberursel waren am Mittwochabend Einbrecher am Werk, die es auf gleich zwei Wohnhäuser abgesehen hatten. Während sie in einem Mehrfamilienhaus leer ausgingen und flüchten mussten, erbeuteten sie in einem Reihenhaus Schmuck und Bargeld. Bereits um 17:45 Uhr waren Zeugen auf zwei Männer aufmerksam geworden, die sich soeben an der Balkontür einer Erdgeschosswohnung in der Folkbertusstraße zu schaffen machten. Als die Einbrecher die Zeugen bemerkten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und rannten davon, wobei ein Zeuge die Verfolgung aufnahm. Leider verlor er das Duo, welches über die Vogelsbergstraße in Richtung Homburger Straße flüchtete, wenig später aus den Augen. Er beschrieb die Geflüchteten als Mitte 20 und Mitte 40 Jahre alt sowie etwa 1,75 Meter groß. Einer soll dunkelblonde kurze Haare gehabt, dünn und osteuropäisch ausgesehen haben sowie mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Der Ältere war breit und dunkel bekleidet. Kurze Zeit später konnten alarmierte Beamte der Polizeidirektion Hochtaunus zwei Personen in einem Pkw antreffen und kontrollieren, bei denen nicht auszuschließen ist, dass sie etwas mit dem versuchten Einbruch zu tun haben könnten. Nachdem ihre Personalien erhoben worden waren, durften diese ihren Weg fortsetzen.

Nahezu zeitgleich ereignete sich zwischen 18:05 Uhr und 18:20 Uhr ein vollendeter Einbruch unweit des ersten Tatortes. Dem Anschein nach betraten unbekannte Täter das Grundstück eines Reihenhauses in der Straße "Im Hopfengarten" und verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu den Wohnräumen. Diese durchsuchten sie nach Diebesgut und flüchteten letztlich mit einer Armbanduhr, weiterem Schmuck und Bargeld. Teile der Beute konnten in unmittelbarer Tatortnähe von Polizisten aufgefunden und sichergestellt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf wenige Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0.

2. Hausbewohner vertreiben Einbrecher,

Neu-Anspach, Stabelsteiner Weg, Mittwoch, 03.11.2021, 18:50 Uhr

(fh)Am Mittwochabend wurden zwei Einbrecher bei dem Versuch, in ein Wohnhaus in Neu-Anspach einzubrechen gestört und vertrieben. Gegen 18:50 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Täter das in dem "Stabelsteiner Weg" gelegene Grundstück und machten sich daran, eine Terrassentür aufzuhebeln. Die Hausbewohner, welche sich zu diesem Zeitpunkt im Haus befanden, wurden auf die Täter aufmerksam. Es gelang ihnen, die Unbekannten in Richtung des Neu-Anspacher Bahnhofs in die Flucht zu schlagen. Beide Täter waren männlich. Einer habe kurze, dunkle und an den Seiten abrasierte Haare gehabt. Er trug dunkle Kleidung. Der zweite Täter sei mit einem hellen Kapuzenpullover bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0

3. E-Bikes aus Garage gestohlen,

Kronberg im Taunus, Gartenstraße, Dienstag, 02.11.2021, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 03.11.2021, 09:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter in Kronberg zwei E-Bikes aus einer Garage gestohlen. Die Diebe suchten eine Garage in der Gartenstraße auf und verschafften sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt. Dort entwendeten sie zwei Pedelecs, davon ein schwarz / blaues Zweirad der Marke "Riese & Müller", im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Im Anschluss gelang den Unbekannten unbemerkt die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

4. Fahrraddiebe entwenden Pedelecs,

Steinbach, Im Wingertsgrund, Nacht zum 02.11.2021

(pa)In Steinbach wurden in der Nacht zum Dienstag drei Elektrofahrräder aus einer Garage entwendet. Wie am Dienstagmorgen festgestellt wurde, hatten Unbekannte in der Straße "Im Wingertsgrund" über Nacht eine Garage aufgehebelt und drei darin befindliche Pedelecs gestohlen. Bei den gestohlenen Rädern handelt es sich um E-Mountainbikes der Marke "Cube" in den Farbausführungen Blau, Grau-Schwarz und Blau-Weiß-Rot. Der Wert der gestohlenen Pedelecs summiert sich auf einige Tausend Euro. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sich die Tat gegen 03.00 Uhr zutrug.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die in der Nacht möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell