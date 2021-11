PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Geldautomatensprengung in Oberursel

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Oberursel, Bommersheim, Lange Straße,

03.11.2021, gg. 02.55 Uhr

(pa)In Oberursel Bommersheim kam es in der Nacht zum Mittwoch zur Sprengung eines Geldautomaten. Die Tat ereignete sich kurz vor 03.00 Uhr in der "Lange Straße". Die Täter begaben sich zu einer dortigen SB-Bankfiliale und führten an einem im Inneren aufgestellten Geldausgabeautomaten eine Explosion herbei, um an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Mit Diebesgut, zu dessen Höhe aktuell noch keine Angaben gemacht werden können, flüchteten die Täter anschließend in einem dunklen BMW in Richtung Bad Homburg. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zu ihrer Ergreifung. Durch die Sprengung wurden neben dem Gebäude, in dem sich die Filiale befindet, auch zwei geparkte Pkw sowie die Scheibe einer benachbarten Apotheke beschädigt. Zur Schadenhöhe liegen bislang noch keine genaueren Informationen vor. Die Statik des Gebäudes ist nach derzeitigem Stand nicht betroffen. Die Kriminalpolizei Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell