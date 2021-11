PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher hebeln Balkontür auf +++ Mercedes entwendet +++ Scheibe an Schulsporthalle mutwillig beschädigt +++ Drei Verletzte bei Zusammenstoß auf B 456

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher hebeln Balkontür auf,

Usingen, Bahnhofstraße, 01.11.2021, 07.30 Uhr bis 20.50 Uhr

(pa)In der Usinger Bahnhofstraße kam es im Laufe des Montags zu einem Wohnungseinbruch. Zum Ziel der Täter wurde eine in einem Mehrfamilienhaus gelegene Erdgeschosswohnung. Unbekannte begaben sich zwischen 07.30 Uhr am Morgen und 20.50 Uhr abends auf den Balkon der Wohnung und hebelten die Balkontür auf. Anschließend durchwühlten sie die Räume nach Wertsachen, um letztendlich mit Bargeld und Schmuck unerkannt die Flucht zu ergreifen. Die Kriminalpolizei Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Mercedes entwendet,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Friedberger Straße, 02.11.2021, 03:00 Uhr bis 03.30 Uhr

(pa)In Bad Homburg Kirdorf waren in der Nacht zum Dienstag Autodiebe am Werk. Die Tat ereignete sich in der Friedberger Straße in der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses. Dort war ein Mercedes GLC geparkt, dessen Besitzer am Dienstagmorgen feststellen mussten, dass ihr schwarzes SUV gestohlen wurde. Ersten Erkenntnissen nach dürfte sich der Diebstahl des Wagens zwischen 03.00 Uhr und 03.30 Uhr zugetragen haben. Der entwendete Mercedes, dessen Wert sich auf knapp 60.000 Euro beläuft, trug zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "HG-DD 9800". Hinweise nimmt die "AG Pkw" der Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Scheibe an Schulsporthalle mutwillig beschädigt, Oberursel, Bommersheim, Karl-Hermann-Flach-Straße, 31.10.2021, 17.00 Uhr bis 01.11.2021, 07.00 Uhr

(pa)Von Sonntag auf Montag kam es in Oberursel zu einem Fall von Vandalismus an einer Schulturnhalle. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen auf dem Gelände einer in der Karl-Hermann-Flach-Straße gelegenen Schule. Dort wurde eine Scheibe der Sporthalle unter der Zuhilfenahme von Steinen offenbar mutwillig beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 entgegen.

4. Drei Verletzte bei Zusammenstoß auf B 456, B 456, zwischen Wehrheimer Kreuz und Usingen, 01.11.2021, gg. 17.00 Uhr

(pa)Auf der B 456 bei Wehrheim ereignete sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden und ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Gegen 17.00 Uhr befuhr eine 20-jährige Neu-Anspacherin mit einem Hyundai die Bundesstraße aus Richtung Bad Homburg kommend in Fahrtrichtung Usingen. In einer langgezogenen Rechtskurve erschrak sich die Autofahrerin eigenen Angaben nach derart vor einem im Innenraum aufgetauchten Spinne, dass sie unbeabsichtigt auf die Gegenfahrspur geriet. Dort stieß ihr Kleinwagen mit zwei entgegenkommenden Pkw zusammen. Bei der Kollision wurden sowohl die 20-Jährige Unfallverursacherin als auch die Personen am Steuer der anderen beteiligten Fahrzeuge - ein 21-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau, beide aus Bad Homburg - leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Ihre Fahrzeuge wurden bei dem Unfall allesamt so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

