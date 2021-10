PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Um Kleingeld gebeten und Geldbörse gestohlen +++ Gartenhütte aufgebrochen +++ BMW streift Linienbus und fährt davon +++ Blitzerreport für die kommende Woche

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Um Kleingeld gebeten und Geldbörse gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Am Bahnhof, 27.10.2021, gg. 22.30 Uhr

(pa)Am Bad Homburger Bahnhof stahl am Mittwochabend ein dreister Trickdieb einem 56-Jährigen dessen Geldbörse. Gegen 22.30 Uhr wurde der spätere Geschädigte am Gleis 3 von einem Unbekannten angesprochen und nach Kleingeld gefragt. Als der Mann der Bitte nachgekommen war, bedankte sich der Fremde überschwänglich. Er umarmte den 56-Jährigen und zog ihm dabei dreist das Portemonnaie aus der Hosentasche. Noch bevor der Bestohlene das Fehlen der Geldbörse bemerkte, entfernte sich der Dieb in unbekannte Richtung. Der Täter wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt und circa 175cm groß. Er habe kurzes braunes Haar gehabt und eine blaue Kapuzenjacke sowie Jeans getragen. Gesprochen habe er mit osteuropäischem Akzent. Die Kriminalpolizei Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Gartenhütte aufgebrochen,

Friedrichsdorf, Seulberg, Gonzenheimer Landstraße, 22.10.2021 bis 28.10.2021

(pa)In den vergangenen Tagen kam es in Friedrichsdorf Seulberg zu einem Einbruch in eine Gartenhütte. Die Tat ereignete sich zwischen letzter Woche Freitag und dieser Woche Donnerstag auf einer an der Gonzenheimer Straße gelegenen Kleingartenanlage. Die Täter überstiegen den Zaun eines Gartengrundstücks und hebelten daraufhin die Tür der dortigen Gartenhütte auf. Aus der Hütte entwendeten sie einen Rasenmäher der Marke "Einhell" sowie eine Gartenfräse der Marke "Güde" im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. BMW streift Linienbus und fährt davon, Bad Homburg v. d. Höhe, Seedammweg, 28.10.2021, gg. 15.00 Uhr

(pa)Im Bad Homburger Seedammweg ereignete sich am Donnerstagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht. Gegen 15.00 Uhr hielt ein Linienbus aus Richtung Kaiser-Friedrich-Promenade kommend an der Haltestelle Seedammweg/Schule, als ein dunkler BMW Kombi den stehenden Bus überholte und dabei die Fahrerseite streifte. Statt anzuhalten und sich um die Begleichung des Schadens zu kümmern, setzte die Person am Steuer ihren Weg fort. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Dienstag: B8, Gemarkung Königstein

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell