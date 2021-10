POL-HG: Festnahme nach Diebstahlserie von Autokennzeichen +++ Einbruch in Reihenhaus +++ Handy geraubt +++ Harley gestohlen +++ Schwerverletzte bei Unfall auf Heisterbachstraße +++ Audi überschlägt sich

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Festnahme nach Serie von Kennzeichendiebstählen, Oberursel / Steinbach, 25.10.2021, gg. 00.00 Uhr

(pa)In der Nacht zum Sonntag nahm die Polizei in Oberursel einen 35-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, in den vergangenen Tagen und Wochen eine Vielzahl von Kennzeichenschildern von geparkten Fahrzeugen entwendet zu haben.

Nachdem es in Steinbach bereits am vorletzten Wochenende (15.-17.10.2021) zu mehreren Diebstählen von Kfz-Kennzeichen gekommen war, gingen am Samstag zahlreiche Anzeigen über gleichgelagerte Fälle im Bereich von Steinbach West ein, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet hatten. In der Nacht zum Sonntag mehrten sich schließlich ebensolche Meldungen zu Diebstählen in Oberursel. Bei der Polizei, die zur Aufklärung der Tatserie die relevanten Bereiche unter anderem auch mit zivilen Beamtinnen und Beamten bestreifte, gingen kurz vor Mitternacht mehrere Anrufe von Zeugen ein, die mitteilten, den Täter bei der Tatbegehung beobachtet zu haben. Den Streifen gelang es schließlich, gegen 00.00 Uhr auf dem Parkplatz "Bleiche" einen Tatverdächtigen zu stellen und festzunehmen. In unmittelbarer Nähe zu der Person wurden mehrere Kennzeichenschilder und entsprechendes Werkzeug aufgefunden und sichergestellt.

Die Polizeistation Oberursel nahm im Laufe des Montags und Dienstags zahlreiche weitere Anzeigen entgegen, nachdem diverse Geschädigte den Diebstahl ihrer Kennzeichen bemerkt hatten. Die Zahl der registrierten Taten summiert sich aktuell auf knapp 130.

Der Festgenommene, bei dem es sich um einen 35 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz handelt, ist bereits in der Vergangenheit durch gleichgelagerte Taten polizeilich in Erscheinung getreten. Er wird nach Rücksprache mit der Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt.

Zeuginnen und Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel zu melden.

2. In Reihenhaus eingebrochen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Neugasshohl, 25.10.2021, 15.45 Uhr bis 20.35 Uhr

(pa)In Bad Homburg wurde am Montag ein Reihenhaus von Einbrechern heimgesucht. Zwischen 15.45 Uhr nachmittags und 20.35 Uhr am Abend verschafften sich Unbekannte durch das Aufhebeln der Terrassentür Zugang in das in der Straße "Neugasshohl" gelegene Wohnhaus. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten nach Wertsachen und entwendeten nach bisherigem Stand Bargeld. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Einbrecher scheitern an Haustür,

Usingen, Theo-Geisel-Straße, 22.10.2021, 08.00 Uhr bis 25.10.2021, 19.00 Uhr

(pa)In den vergangenen Tagen versuchten Einbrecher in Usingen vergeblich, in ein Wohnhaus einzudringen. Wie am Montagabend festgestellt wurde, hatten Unbekannte in der Zeit seit Freitagmorgen den Versuch unternommen, die Haustür eines in der Theo-Geisel-Straße gelegenen Einfamilienhauses aufzuhebeln. Die Tür hatte den Tätern jedoch standgehalten, sodass es bei einem Sachschaden von etwa 300 Euro blieb, den die Kriminellen durch ihre Hebelversuche verursachten. Die Kriminalpolizei Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Zu Fall gebracht und Handy entrissen, Bad Homburg v. d. Höhe, Friedrichstraße, 24.10.2021, gg. 21.30 Uhr

(pa)Am Sonntagabend wurde in der Bad Homburger Friedrichstraße ein Fußgänger gewaltsam um sein Mobiltelefon gebracht. Der 27-Jährige, der am Montag Strafanzeige erstattete, gab an, am Sonntag gegen 21.30 Uhr zu Fuß in der Friedrichstraße unterwegs gewesen zu sein, als ihn plötzlich jemand durch einen Tritt von hinten zu Fall gebracht und ihm daraufhin sein Handy entrissen habe. Mit dem goldfarbenen iPhone 12 Pro im Wert von mehreren Hundert Euro sei die dunkel gekleidete Person anschließend auf einem schwarzen Mountainbike in Richtung Rathaus geflüchtet. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

5. Harley-Davidson gestohlen,

Usingen, Eschbach, Usinger Straße, 10.10.2021 bis 24.10.2021

(pa)In Usingen Eschbach stahlen Unbekannte in den vergangenen Wochen ein hochwertiges Motorrad. Der Besitzer des Bikes erstattete am Montag Anzeige, nachdem er am Sonntag hatte feststellen müssen, dass seine grüne Harley-Davidson "FLT" entwendet worden war. Das rund 12.000 Euro teure Motorrad stand zur Tatzeit, die sich auf den Zeitraum seit Sonntag, dem 10.10.2021 erstreckt, im Gartenbereich eines in der Usinger Straße gelegenen Wohnhauses. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

6. Schwerverletzte bei Kollision auf Heisterbachstraße, Neu-Anspach, Westerfeld, Heisterbachstraße, 25.10.2021, gg. 10.20 Uhr

(pa)Am Montagvormittag ereignete sich auf der Heisterbachstraße bei Neu-Anspach ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 10.20 Uhr befuhr ein 49-jähriger Kia-Fahrer die Heisterbachstraße aus Richtung K 723 kommend in Fahrtrichtung Neu-Anspach. In einer leichten Rechtskurve setzte der Mann zum Überholen eines vorausfahrenden LKWs an. Dabei übersah er einen entgegenkommenden BMW, gefahren von einer 49-jährigen Frau. Die Fahrzeuge kollidierten daraufhin frontal miteinander. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Fahrerin des BMW schwerste Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in eine Klinik. Auch den Fahrer des Kia wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme, zu der auch ein Unfallsachverständiger hinzugezogen wurde, setzte die Polizei für Übersichtsaufnahmen der Unfallstelle eine Drohne ein. Die Vollsperrung der Heisterbachstraße konnte am späten Nachmittag nach Abschluss aller Maßnahmen und Abschleppung der Fahrzeuge wieder aufgehoben werden.

7. Ausweichmanöver endet mit mehreren Verletzten, L 3063, zwischen Usingen Wilhelmsdorf und Grävenwiesbach Laubach, 25.10.2021, gg. 22.00 Uhr

(pa)Am Montagabend kam es auf der L 3063 bei Grävenwiesbach Laubach zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 25-jähriger Audi-Fahrer war gegen 22.00 Uhr von Wilhelmsdorf kommend in Fahrtrichtung Lauchbach unterwegs. Als in Höhe "Laubacher Kreuz" eine Wildschweinrotte über die Fahrbahn gelaufen sei, habe der Autofahrer nach eigenen Angaben ein Ausweichmanöver durchführen wollen. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über seinen Audi. Der Wagen kam ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab, wo er sich überschlug und schließlich auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stillstand kam. Bei dem Unfall zogen sich zwei 20 und 21 Jahre alte Mitfahrer schwere, der Audi-Fahrer selbst leichte Verletzungen zu. Beide Mitfahrer wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Audi musste mit Totalschaden geborgen und abgeschleppt werden.

