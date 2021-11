PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Ertappte Wohnungseinbrecher flüchten +++ Holzhütte abgebrannt Audi mutwillig beschädigt +++ Radfahrer muss nach Unfallflucht ins Krankenhaus +++ Radfahrer auf Gehweg - Fußgängerin bei Sturz verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Ertappte Wohnungseinbrecher flüchten, Bad Homburg v. d. Höhe, Frankfurter Landstraße, 02.11.2021, gg. 12.30 Uhr

(pa)In Bad Homburg ergriff am Dienstagmittag ein Einbrechertrio die Flucht, nachdem die Täter vom Inhaber einer angegangenen Wohnung überrascht worden waren. Die Tat ereignete sich gegen 12.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Landstraße. Der Bewohner einer dortigen Wohnung hörte zunächst mehrfaches Klingeln und anschließend seltsame Geräusche an der Wohnungstür. Im Flur bemerkte der Mann schließlich, dass offenbar jemand gerade versuchte, sich durch Hebeln an der Tür gewaltsam Zugang zu verschaffen. Als der Mann daraufhin auf sich aufmerksam machte, flüchtete jemand aus dem Treppenhaus. Der Geschädigte konnte noch beobachten, wie drei Personen aus dem Haus und dann die Frankfurter Landstraße in Richtung Gonzenheim davonliefen. Es soll sich dabei um zwei Männer und eine Frau gehandelt haben. Die Frau wird als etwa 35 Jahre alt, circa 170cm groß, schlank und blond beschrieben. Getragen haben soll sie einen schwarzen Mantel. Einer der Männer wird auf etwa 20-25 Jahre und circa 165cm Körpergröße geschätzt. Er soll kurze dunkle Haare gehabt und Bluejeans sowie ein weißes Kapuzenoberteil getragen haben. Der Dritte Täter wird als etwa 35 Jahre alt, circa 175cm groß und schlank beschrieben. Er habe blaue Jeans, ein hellblaues Hemd und eine cremefarbene Weste getragen. Die Kriminalpolizei Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die Hinweise auf die Identität der Täter geben können, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Holzhütte abgebrannt,

Oberursel, Friedländerstraße, 02.11.2021, gg. 12.40 Uhr

(pa)Nach einem Brand einer Holzhütte auf dem Gelände einer Oberurseler Klinik am Dienstagmittag sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Gegen 12.40 Uhr wurde gemeldet, dass in der Friedländerstraße auf dem Gelände einer dortigen Klinik eine Hütte brennt. Die Feuerwehr konnte wenig später den Brand der aktuell nicht genutzten und im Außenbereich nahe einer Minigolfanlage gelagerten Catering-Holzhütte löschen. An der Hütte entstand durch das Feuer jedoch Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Derzeit kann ein vorsätzliches Verursachen des Brandes nicht ausgeschlossen werden. Daher bittet die Bad Homburger Kriminalpolizei Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Audi mutwillig beschädigt,

Kronberg im Taunus, Schönberg, Im Brühl, 31.10.2021, 17.30 Uhr bis 02.11.2021, 07.00 Uhr

(pa)Einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursachten Unbekannte in den vergangenen Tagen in Kronberg an einem geparkten Audi. Der graue Q8 stand zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen in der Straße "Im Brühl" im Stadtteil Schönberg, als jemand den Lack des SUV großflächig zerkratzte. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 entgegen.

4. Radfahrer muss nach Unfallflucht ins Krankenhaus, Usingen, Eschbach, Usinger Straße, 02.11.2021, gg. 19.25 Uhr

(pa)Am Dienstagabend kam es in Usingen Eschbach zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Folge ein Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 19.25 Uhr befuhr ein Fahrradfahrer die Usinger Straße in Fahrtrichtung Usingen, als er die Kontrolle über sein Velo verlor und mit dem Fahrrad gegen das Heck eines geparkten Audi stieß. Statt sich vor Ort pflichtgemäß um die Begleichung des Schadens zu kümmern, entschied sich die Radfahrer, seinen Weg zu Fuß fortzusetzen und sein beschädigtes Rad zu schieben. Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte den Mann jedoch, sodass eine Polizeistreife ihn auf einem Feldweg in Richtung Wernborn anhalten und einer Kontrolle unterziehen konnte. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Radfahrer den Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht haben könnte. Eine Atemalkoholkontrolle bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von über 0,9 Promille. Da sich der Mann bei dem Zusammenstoß leicht verletzt hatte, wurde er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Anschluss an die Behandlung wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, die der Feststellung seines Blutalkoholwertes dient. Die Streife fertigte eine entsprechende Strafanzeige gegen den Radler. Der Schaden am Heck des Pkw sowie dem Fahrrad des Mannes beläuft sich auf insgesamt rund 4.000 Euro.

5. Radfahrer auf Gehweg - Fußgängerin bei Sturz verletzt, Oberursel, Adenauerallee, 02.11.2021, gg. 13.20 Uhr

(pa)In Oberursel musste am Dienstagmittag eine Fußgängerin in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie sich aufgrund eines vorbeifahrenden Fahrradfahrers erschrocken hatte und gestürzt war. Gegen 13.20 Uhr befuhr ein 79-jähriger Fahrradfahrer verbotswidrig den Gehweg der Adenauerallee, als eine 77-jährige Fußgängerin aus einem Ladengeschäft kam und zu ihrem Pkw gehen wollte. Durch den plötzlich und unerwartet ihren Weg kreuzenden Radfahrer erschrak sich die Frau derart, dass sie zu Boden stürzte und sich Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte zur Behandlung in eine Klinik.

