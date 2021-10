Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrssicherheit an Schulen im Blick

Hamm (ots)

Die Polizei Hamm führte am Dienstag, 5. Oktober einen Einsatz zur Verkehrssicherheit im gesamten Stadtgebiet durch. Neben entwendeten Fahrrädern stand besonders der sichere Schulweg im Fokus.

An Schulen in Herringen, Heessen, Rhynern und Hamm-Westen kontrollierten die Einsatzkräfte Fahrräder von Schülerinnen und Schülern und gaben Tipps für einen sicheren Schulweg. Bei 34 kontrollierten Zweirädern der Kids waren die Mängel so gravierend, dass Briefe an die Eltern versandt wurden.

Nach Schulbeginn verlagerten die Einsatzkräfte dann ihr Wirken: Besonders im Bereich der Innenstadt wurden Fahrräder mit dem Fahndungsbestand der Polizei abgeglichen. Ein Fahrrad stammte aus einem Diebstahl und wurde sichergestellt.(mg)

