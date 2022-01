Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Begrünte Beleuchtung gestohlen

Velen (ots)

Auf zwei beleuchtete Pflanzkübel hatten es Diebe in der vergangenen Woche in Velen abgesehen. Zu der Tat kam es in der Nacht von Donnerstag, 20. Januar, auf Freitag, 21. Januar, vor einem Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofsallee. Die Täter erbeuteten zwei LED-beleuchtete Außenstehlampen mit einer grünen Bepflanzung; Höhe jeweils circa 1,10 Meter. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

