Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Zwei weitere Einbrüche angezeigt

Willich (ots)

Zwischen dem 06. und dem 09. Januar brachen Unbekannte in ein Haus auf dem Lärchenweg in Willich ein. Der oder die Täter drückten ein Kellerfenster auf und stahlen aus dem Haus nach ersten Feststellungen Bargeld. In der Nacht zu Montag versuchten zwei Unbekannte, in ein Haus in Wekeln einzubrechen. Hier wurde der Eigentümer gegen 00:20 durch verdächtige Geräusche wach und sah zwei schwarz gekleidete Personen in seinem Garten. Sie flüchteten nach der Entdeckung in unbekannte Richtung. Die beiden Einbrecher hatten versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Hinweise in beiden Fällen auf Tatverdächtige erbittet die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (32)

