Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Doppelhaushälfte

Willich (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 07.01.22, 14:30 Uhr und Sonntag, 09.01.22, 11:50 Uhr brachen bisher unbekannte Personen in ein Doppelhaus auf der Straße Am Sickeskreuz in Willich ein. Nachdem sie ein Fenster einschlugen gelangten sie in das Haus und durchsuchten mehrere Räume. Zur Tatbeute können bisher keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770. /tg (29)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell