Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mann mit Messer gemeldet

Ludwigshafen (ots)

Am 23.09.2021, gegen 18 Uhr, wurde der Polizei eine aggressive Person gemeldet, die mit einem Messer in der Hand durch die Adolf-Kolping-Straße laufen und herumschreien würde. Die Örtlichkeit wurde umgehend mit mehreren Streifenwagen angefahren und der Mann auf Höhe der Hausnummer 35 ausfindig gemacht. Der 42-Jährige stand mit leeren Händen vorm Haus und reagierte nicht auf die Ansprache der Beamten. Da diese davon ausgehen mussten, dass der Mann bewaffnet sein könnte, wurde vorsorglich das DEIG vorgehalten. Durch gutes Zureden konnte er widerstandslos gefesselt werden. Bei einer Personendurchsuchung wurde ein schwarzes Taschenmesser gefunden. Zeugen gaben an, dass der 42-Jährige niemanden mit einem Messer konkret bedroht habe. Kurz zuvor habe er jedoch einen Gegenstand weggeworfen. Bei einer Absuche konnte ein Aluminiumrohr gefunden werden, bei dem es sich um den Gegenstand handeln könnte. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der 42-Jährige wurde in eine Fachklinik verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell