Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug

Baumholder, Oberstraße (ots)

Am 16.06.2021, in der Zeit von 18:45 bis 19:15 Uhr wurde an einem in der Oberstraße in Baumholder abgestellten Fahrzeug die Seitenscheibe der Fahrertür durch unbekannte Täter zerstört. Es handelt sich um einen blauen Renault Capture II, welcher am Fahrbahnrand abgestellt war. Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Baumholder, unter Tel. 06783/9910 oder per E-Mail unter pibaumholder@polizei.rlp.de .

