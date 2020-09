Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200930 - 1006 Frankfurt-Rödelheim: Marihuana sichergestellt

Frankfurt (ots)

(dr) Beamte des 11. Polizeireviers kontrollierten am gestrigen Dienstagabend mehrere Kioske im Stadtteil Rödelheim. Bei einem 25 Jahre alten Mann fanden sie Drogen auf.

Die Kontrolle eines in der Radilostraße gelegenen Kiosks, in dem sich mehrere Personen aufhielten, erfolgte schlagartig. Bei einem der angetroffenen Personen, einem 25-jährigen Mann, fanden die Beamten rund 8 Gramm in Frischhaltefolie abgepackte "Marihuana-Kugeln" auf, die sie sicherstellten. Auf Anordnung des Bereitschaftsdienstes der Staatsanwaltschaft erfolgte eine anschließende Wohnungsdurchsuchung bei dem 25-Jährigen, welche jedoch keine weiteren Drogen hervorbrachte. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

