POL-PPRP: Parteibüro mit Farbbeuteln beschmiert - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 22.09.2021, gegen 23:00 Uhr, verschmierten mehrere schwarz gekleidete und vermummte Personen das Bürgerbüro einer Partei in der Ludwigstraße mit roter Lackfarbe. Anschließend zogen sich die unbekannten Täter in dunkle Bereiche der Umgebung zurück, zogen sich andere Kleidung an und flüchteten dann in unterschiedliche Richtungen. Vor Ort stellten die von einem Zeugen informierten Polizeibeamten Reste von Farbbomben sicher. Der Schaden am Bürgerbüro wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zudem entstand durch die rote Lackfarbe ein erheblicher Schaden am Bürgersteig.

Zeugen, die etwas gesehen haben und Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

