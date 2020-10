Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Gerolstein (ots)

Der geschädigte Fahrzeugbesitzer parkte am 16.10.2020 in der Zeit von 12:16 Uhr bis 12:23 Uhr den Pkw auf dem Parkplatz neben dem Rondell in der Brunnenstraße ab. Ein Wohnmobil stand zu dieser Zeit eine Parkreihe unterhalb vom späteren Geschädigten.

Nachdem er wieder zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt war, stellte er einen frischen Schaden am Fahrzeugheck, Höhe Kofferraumklappe, fest. Das Wohnmobil war nicht mehr vor Ort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591 95260) oder der Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592 96260) zu melden.

Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



