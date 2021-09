Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendliche mit Betäubungsmitteln

Ludwigshafen (ots)

Am 22.09.2021, gegen 19:10 Uhr, wurden ein 16-Jähriger, ein 17-Jähriger sowie zwei 14-jährige Mädchen im Bereich unter der Hochstraße Nord Richtung Kornspeicher einer Personenkontrolle unterzogen. Während der Kontrolle warf der 16-Jährige eine kleine Tüte hinter sich. Als die Polizeibeamten sie aufhoben, stellten sie fest, das sich darin Betäubungsmittel befanden. Nachdem der 16-Jährige trotz mehrfacher Aufforderung nicht die Hände aus den Taschen nahm, in denen er etwas zu verstecken schien, fesselten die Polizeibeamte ihn aus Eigensicherungsgründen. Dagegen wehrte sich der 16-Jährige und er versuchte, einen Polizeibeamten in den Schwitzkasten zu nehmen. Der 16-Jährige wurde daraufhin mit zur Dienststelle genommen. Auch eines der 14-jährigen Mädchen wurde mit zur Dienststelle genommen, da sie während des Geschehens einen der eingesetzten Polizeibeamten beleidigte und sich respektlos gegenüber allen eingesetzten Polizeibeamten verhielt. Zudem wurde auch der 17-Jährige mit zur Dienststelle genommen, da auch er Betäubungsmittel bei sich hatte. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurden die drei Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Durch die Widerstandshandlung des 16-Jährigen wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell