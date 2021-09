Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Automatenaufbruch

Ludwigshafen (ots)

Am 22.09.2021, gegen 01:00 Uhr, teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass soeben ein unbekannter Mann im Ostring versucht habe, einen Zigarettenautomaten zu öffnen. Er habe mit einem Gegenstand auf den Automaten eingeschlagen. Als die Polizeibeamten kurze Zeit später vor Ort eintrafen, war der Unbekannte schon geflüchtet. Eine Suche in der Umgebung blieb erfolglos. Am Automaten entstand geringer Sachschaden, gestohlen wurde nichts.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

