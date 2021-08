Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210820.1 Preetz: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Brandstiftungen in Preetzer Schule

Preetz (ots)

In der Preetzer Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule ist es sowohl Ende Juni wie auch am gestrigen Donnerstag zu Bränden gekommen. Die Plöner Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen.

Donnerstagabend bemerkten Anwohner gegen 22:45 Uhr den lautstarken Brandmelder der Schule in der Kirchenstraße und informierten die Feuerwehr. Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Preetz konnten den Brand in einem als Aufenthaltsbereich genutzten Anbau der Schule ausmachen und schnell unter Kontrolle bringen. Dennoch brannte der Innenraum komplett aus, so dass hoher Sachschaden entstand. Auch das Gebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach jetzigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei dürfte es sich um Brandstiftung handeln.

Bereits am 29. Juni kam es gegen 20 Uhr zu einem Brand im selben Raum der Schule, der allerdings glimpflich verlief. Das Feuer beschädigte lediglich ein Sofa. Auch hier ermittelt die Kriminalpolizei.

Diese sucht nun Zeugen, denen in den vergangenen Tagen auffällige Personen in den Abendstunden im Bereich der Schule aufgefallen sind und bittet darum, sich unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 mit ihr in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

