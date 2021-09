Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Werkzeuge und Maschinen aus Garage gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Zwischen dem 20.09.2021, gegen 18:30 Uhr und dem 21.09.2021, gegen 07:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Garage ein in der Reusenstraße. Sie stahlen mehrere Werkzeuge und Maschinen, unter anderem eine Kernbohrmaschine, Akkuschrauber und Winkelschleifer in einem geschätzten Wert von etwa 10.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

