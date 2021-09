Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in ein Büro

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 13.08.2021 und dem 21.09.2021 brachen unbekannte Täter in ein Büro im Gebäude A20 im Industriepark Ludwigshafen in der Giulinistraße ein. Sie stahlen einen hochwertigen PC sowie ein Synology (NAS-Datenspeicher).

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

