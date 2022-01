Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Doppelhaushälfte

Willich-Schiefbahn (ots)

In der Zeit von Donnerstag 06.01.2022, 17 Uhr, und Samstag 08.01.2022, 11:30 Uhr, sind unbekannte Täter in Willich-Schiefbahn auf der Straße Knickelsdorf in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster im Kellerbereich und eine Zugangstür zu einem Anbau auf. Anschließend durchwühlten sie im Haus diverse Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nichts bekannt. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /bj (26)

