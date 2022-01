Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Tönisvorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 11:30 Uhr und Samstag, 16:00 Uhr haben bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Pappelallee in St. Tönis eingebrochen. Sie gelangten über ein Fenster in das Haus und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Verdächtige Beobachtungen können Sie unter der Rufnummer 02162/377-0 an das zuständige Kommissariat melden. /hjr (25)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell