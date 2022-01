Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer verstirbt nach Alleinunfall

Niederkrüchten- Heyen (ots)

Am Samstagvormittag um 11:10 Uhr kam es zu einem Alleinunfall eines 59-jährigen Radfahrers aus Brüggen. Dieser befuhr den Radweg der Straße "An der Beek" in Richtung Brüggen. Hierbei stürzte er ohne Fremdeinwirkung. Ein Zeuge leistete Erste Hilfe. Schwer verletzt wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht wo er verstarb. /bj (23)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell