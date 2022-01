Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Tageswohnungseinbruch in Doppelhaushälfte

Grefrath-Oedt (ots)

Am Mittwoch zwischen 17.30 und 19.15 Uhr haben bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte an der Johann-Gastes-Straße in Oedt eingebrochen. Sie gelangten über ein Küchenfenster, das zur Gartenseite hinausgeht, in das Haus und durchwühlten Schubladen im gesamten Haus. Ob sie dabei auch Beute machten, steht noch nicht fest. Verdächtige Beobachtungen aus diesem Bereich von Oedt können Sie unter der Rufnummer 02162/377-0 an das zuständige Kommissariat melden. /hei (20)

