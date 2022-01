Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrerin stürzt und wird verletzt - Polizei sucht Zeugen

Kempen (ots)

Wie wir in unserer Meldung Nr. 9 schrieben, wurde eine 50-jährige Kempenerin bei einem Unfall am 03. Januar auf der Burgstraße schwer verletzt. Die Frau war dort gegen 12.00 Uhr auf ihrem Fahrrad unterwegs. Entgegen der ersten Einschätzung, dass es sich um einen Alleinunfall gehandelt hatte, führten erste Ermittlungen dazu, dass möglicherweise Fußgänger, die unvermittelt die Fahrbahn betraten, zum Unfall beigetragen haben könnten. Etwa in Höhe des Sanitätshauses Jansen auf der Burgstraße seien zwei Männer auf die Straße getreten, ohne auf die Radfahrerin zu achten. Die Kempenerin bremste und verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad. Beide Männer gingen später weiter, ohne ihre Personalien anzugeben. Der erste Fußgänger, der nach dem Unfall kurz mit der Radfahrerin sprach, ist etwa 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Er hatte schulterlange Haare und trug in jedem Ohr einen Ohrring. Der zweite Fußgänger kann nicht beschrieben werden. Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und zu den beiden Fußgängern machen können. Hinweise bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (18)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell