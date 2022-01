Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Wohnungseinbrecher erbeuten Geld

Grefrath-Oedt (ots)

In der Zeit zwischen dem 02. und dem 05. Januar brachen Unbekannte in ein Haus auf der Steinfunder Straße in Oedt ein. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Nach ersten Feststellungen stahlen die Einbrecher Geld. Die Kripo fragt: Wer hat in der tatrelevanten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf die Einbrecher geben? Erreichbar ist das Kriminalkommissariat 2 über die Rufnummer 02162/377-0. wg/ (16)

