Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Rahser: Einbruch in Schnellimbiss

Viersen-Rahser (ots)

Gegen 01.20 Uhr in der Nacht zu Donnerstag beobachtete eine Anwohnerin der Dechant-Stroux-Straße in Viersen-Rahser zwei Männer, wie diese in einen dortigen Schnellimbiss einbrachen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und hebelten anschließend im Gastraum einen Spielautomaten auf und entnahmen eine Geldkassette. Anschließend flüchteten beide zu Fuß in Richtung Regentenstraße. Beide Einbrecher sind etwa 20 Jahre alt. Einer trug einen oliv-grünen Pullover, Jeans und eine schwarze Jacke. Der zweite trug ebenfalls eine Jeanshose und eine schwarze Jacke. Hinweise auf die Täter bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (15)

