Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath/Willich: Zwei vollendete und ein versuchter Wohnungseinbruch

Grefrath/Willich (ots)

Am Dienstag in der Zeit zwischen 07.10 und 21.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf der Straße 'An der Kleinbahn' in Grefrath-Oedt ein. Die Einbrecher schlugen die Terrassentür ein und stahlen aus dem Haus nach ersten Feststellungen Schmuck. Zwischen Sonntag, 17.00 Uhr, und Dienstag, 16.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf der Wilhelm-Maassen-Straße in Willich ein. Hier hebelten Unbekannte ein Fenster auf und stahlen unter anderem ein Laptop und Bargeld. Am Dienstag gegen 18.00 Uhr versuchten drei Unbekannte, in ein Haus auf dem Wallgraben in Schiefbahn einzubrechen. Hier wurden sie von dem Eigentümer überrascht und flüchteten in Richtung Hauptstraße. Alle drei sind etwa 1,80 Meter groß und waren dunkel gekleidet. Die Kripo bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (12)

