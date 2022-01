Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Fehler beim Abbiegen - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Dienstag gegen 07.40 Uhr fuhr eine 32 Jahre alte Autofahrerin (polnisch) aus Kaldenkirchen auf der Vennstraße und bog nach links in den Tegelner Weg ab. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt eines entgegenkommenden Radfahrers. Der 58-jährige Kaldenkirchener stürzte und wurde dadurch leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde er ambulant behandelt. /wg (11)

