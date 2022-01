Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Kempen/Willich: Angemeldete und unangemeldete Versammlungen verliefen störungsfrei

Viersen/Kempen/Willich (ots)

Am Montag gab es kreisweit mehrere Versammlungen. Eine für Viersen angemeldete Versammlung unter dem Thema "Vernunft statt Maßnahmenwahn! Schluss mit der Spaltung!" mit etwa 100 Teilnehmenden verlief störungsfrei. In Willich, Kempen und Schwalmtal kam es zu sogenannten Spaziergängen, die nicht angemeldet waren. In Willich wurden etwa 50 Menschen gezählt, in Kempen und Schwalmtal-Waldniel jeweils etwa 20 Personen. Alle Versammlungen wurden durch die Polizei begleitet und verliefen ebenfalls störungsfrei. In den Fällen der nicht angemeldeten Versammlungen wurden Anzeigen gefertigt. /wg (8)

