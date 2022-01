Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Zigarettenautomat aufgesprengt - Kripo sucht Zeugen

Niederkrüchten (ots)

Am frühen Dienstagmorgen sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten auf der Straße 'An Felderhausen' in Niederkrüchten. Ein Anwohner wurde gegen 03.50 Uhr durch den Knall jäh aus dem Schlaf gerissen. Als er nach dem Rechten sah, bemerkte er den beschädigten Automaten und noch die Rauchwolke. Der oder die Täter waren schon geflüchtet. Noch steht nicht fest, ob die Täter Geld oder Zigaretten stehlen konnten. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (7)

