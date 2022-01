Polizei Essen

POL-E: Essen: 15-Jähriger flüchtet mit Kleinkraftrad vor Verkehrskontrolle

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg:

Am Samstagabend (1. Januar) gegen 19:15 Uhr beabsichtigten zwei Beamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle den Fahrer eines Kleinkraftrades an der Katernberger Straße zu kontrollieren. An einer Tankstelle stellten sich die Beamten mit dem Streifenwagen vor den Fahrer des Kleinkraftrades und signalisierten ihm, dass er absteigen soll.

Der Fahrer jedoch gab Gas, umfuhr den Streifenwagen und flüchtete. Die Beamten folgten ihm. Erst mehrere hundert Meter weiter auf der Schalker Straße hielt der Fahrer des Kleinkraftrades an.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 15-jährige Fahrer (deutsch) keinen Führerschein besitzt und das Kleinkraftrad nicht zugelassen ist. Auch die Eigentumsverhältnisse konnten nicht abschließend geklärt werden, weshalb das Kleinkraftrad sichergestellt wurde. Vermutlich war der 15-Jährige zusätzlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren.

Der Jugendliche wurde einem Erziehungsberechtigten übergeben./SoKo

