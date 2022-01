Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrerin stürzt und wird verletzt

Kempen (ots)

Zu einem Alleinunfall einer Radfahrerin kam es am Montag gegen 12.00 Uhr auf der Burgstraße in Kempen. Die 50-jährige Kempenerin war in Richtung Thomasstraße unterwegs, als sie ohne Fremdeinwirkung stürzte. Dabei wurde sie verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. /wg (9)

