Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle - teilweise mit Schwerverletzten, Schlägereien, Diebstahl, versuchter Raub, Verkehrsdelikt

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Fünf Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen in Reutlingen ereignet hat. Gegen 06.55 Uhr befuhr eine 61-jährige Seat-Lenkerin die Straße "Am Heilbrunnen" in Richtung Sondelfingen. Auf Höhe der Siemensstraße übersah die 61-Jährige das Stoppschild und kollidierte mit dem von rechts kommenden Opel eines ebenfalls 61-Jährigen. Nach der Kollision wurden beide Fahrzeuge abgewiesen, beschädigten ein auf einer Verkehrsinsel angebrachtes Verkehrszeichen und kamen auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen. Die Unfallverursacherin kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzte Opel-Fahrer begab sich eigenständig in medizinische Betreuung, seine drei Mitfahrerinnen im Alter von 50, 25 und 21 Jahren wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Unfall wurde durch Spezialisten der Verkehrspolizei aufgenommen.

Gem. Zwiefalten (RT): Motoradfahrer schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Mit schweren Verletzungen ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer nach einem Unfall in eine Klinik eingeliefert worden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhren zwei Motorradfahrer gegen 15.55 Uhr hintereinander die L 245 von Hayingen kommend in Richtung Zwiefalten. Auf Höhe von Gossenzugen kam ihnen in einer Linkskurve ein Omnibus entgegen, der vermutlich teilweise auf die Gegenfahrbahn kam. Aus diesem Grund musste der 52-jährige Motorradfahrer aus dem Kreis Neu-Ulm nach rechts ausweichen, geriet in den unbefestigten Seitenstreifen und kam zu Fall. Hierbei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Omnibus, der in Richtung Hayingen unterwegs war, fuhr ohne anzuhalten weiter. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Das Polizeirevier Münsingen, Tel. 07381/9364-0, hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Reichenbach an der Fils (ES): Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw (Zeugenaufruf)

In der Stuttgarter Straße ist es am frühen Freitagabend zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw gekommen. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Rad die Stuttgarter Straße auf dem linken Gehweg in Fahrtrichtung Ebersbach und wollte an der Kreuzung zur Bahnhofstraße die Straßenseite über die Fußgängerfurt wechseln. Zeitgleich fuhr ein 54-Jähriger, welcher mit seinem Audi an der dortigen Ampel wartete, an, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der 34-jährige Radfahrer zog sich in Folge des Unfalls leichte Verletzungen zu. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 34-jährige Radfahrer unter Alkoholeinwirkung stand und Betäubungsmittel mit sich führte. Er musste sich nach Abschluss der Unfallaufnahme einer Blutentnahme unterziehen. Die Unfallaufnahme wurde durch Spezialisten der Verkehrspolizei durchgeführt. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 / 3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.

Kirchheim unter Teck (ES): Schlägerei

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Freitag gegen 23.30 Uhr bei einer Veranstaltung auf dem Rollschuhplatz gekommen. Nach derzeitigem Stand gerieten mehrere Personen im Alter zwischen 18 und 53 Jahren aufgrund der Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln zunächst verbal aneinander. Im Zuge der folgenden Auseinandersetzung, bei welcher vermutlich die Alkoholisierung der Beteiligten eine erhebliche Rolle gespielt haben dürfte, wurde eine 28-Jährige und ein 52-Jähriger leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Kirchheim hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere wer welchen Tatbeitrag geleistet hat, aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt

Am Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr ist am Europaplatz in Tübingen ein Fahrrad entwendet worden. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte beobachtet werden, wie sich eine 21-Jährige an den dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen machte und ein durch ein Fahrradschloss gesichertes Trekkingrad entwendete. Auf Grund der abgegebenen Personenbeschreibung konnte die 21-Jährige kurze Zeit später durch eine Streifenwagenbesatzung in unmittelbarer Nähe gestellt werden. Gegen die 21-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls eingeleitet.

Tübingen (TÜ): Versuchter Raub (Zeugenaufruf)

Am Freitagabend ist ein 15-Jähriger im alten botanischen Garten von zwei bislang unbekannten Personen angegriffen und leicht verletzt worden. Der Jugendliche wurde gegen 21.50 Uhr von zwei Männern aus einer Personengruppe heraus auf Geld angesprochen und anschließend von einem der beiden ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte flüchtete und wandte sich an eine Polizeistreife. Eine Fahndung nach den zwei Tatverdächtigen, die als ca. 16 Jahre alt, etwa 180 cm groß und mit dunklem Teint beschrieben wurden, verlief negativ. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07071 / 972-8660 um Zeugenhinweise.

Rottenburg (TÜ): Rücksichtsloser Autofahrer (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Rottenburg sucht Zeugen und Geschädigte zu mehreren Verkehrsgefährdungen, die sich am Freitagnachmittag gegen 15.10 Uhr auf der L 385 zwischen Rottenburg-Weiler und Rottenburg ereignet haben. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 65-jähriger Pkw-Lenker die L 385 in Richtung Rottenburg. Kurz nach Rottenburg-Weiler wurde der 65-Jährige von einem silbernen Audi mit Anhänger überholt. Auf Grund von Gegenverkehr zog der Audi-Fahrer wieder auf die rechte Spur, wobei der 65-Jährige und der Pkw im Gegenverkehr stark abbremsen mussten, um einen Unfall zu verhindern. Kurz darauf überholte der Audi-Fahrer einen BMW, obwohl erneut Gegenverkehr herrschte. Der 53-jährige BMW-Fahrer sowie der Pkw im Gegenverkehr mussten stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern. Der Audi fuhr anschließend weiter in Richtung Rottenburg-Kiebingen. Das Polizeirevier Rottenburg, Tel. 07472 / 9801-0, sucht nun dringend Zeugen und die Geschädigten aus dem Gegenverkehr, die Angaben zu den Straßenverkehrsgefährdungen machen können.

Hechingen (ZAK): Unfall mit Milchlaster

Missachtung der Vorfahrtsregelung "rechts vor links" ist die Ursache für einen Unfall zwischen einem Lkw mit Tankaufbau und einem Pkw Renault am Freitagmorgen im Stadtteil Boll. Gegen 07.45 Uhr befuhr die 28-jährige Lkw-Fahrerin die Walchenstraße von Stetten her kommend und erfasste den aus der Semdachstraße einbiegenden vorfahrtsberechtigen Lenker eines Renault Megane. Dessen 53-jähriger Lenker wurde nach derzeitigem Stand leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in eine Klinik verbracht. Der Pkw war stark deformiert und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf über 100.000 Euro geschätzt.

