Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Verletzten

Euskirchen (ots)

Gestern, gegen 12.50 Uhr, fuhr eine 66-jährige Pkw Fahrerin aus einer Einfahrt an der Straße Am Domhof in Euskirchen heraus und übersah dabei einen 80-jährigen Mann auf seinem Motorroller, der gerade einen Lkw überholte. Vor dem LKW kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der PKW-Fahrerin und dem Motorroller-Fahrer. Der Roller kollidierte mit der rechten Front des PKWs, wodurch der Fahrer zu Boden stürzte. Der Motorrollerfahrer wurde schwer verletzt mit einen einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

