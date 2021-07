Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl eines Motorrades

Bad Münstereifel (ots)

Gestern (21.07.2021) zwischen 12.00 - 22.30 Uhr wurde auf dem Wanderparkplatz an der Landstraße 194 in Bad Münstereifel ein Motorrad gestohlen. Der Besitzer habe sein Motorrad verschlossen auf dem Parkplatz in Fahrtrichtung Euskirchen abgestellt. Als er später zu dem Parkplatz zurückkehrte, konnte dieses nicht mehr aufgefunden werden. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine Suzuki GSX-R1000. Der Wert liegt in einem hohen vierstelligen Euro-Bereich. Die Maschine wurde vor kurzen mit Verkleidungsteilen aus Carbon und auffällig neongelben Glittern im Frontbereich versehen.

