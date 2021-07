Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.07.21

Polizei Eschwege

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am gestrigen Sonntagabend, um 22:45 Uhr, ein 82-jähriger Eschweger, der auf der L 3241 in Richtung Weidenhausen unterwegs war. Das Reh lief anschließend weiter; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

Versuchter Einbruch

Angezeigt wurde der versuchte Einbruch in einen ehemaligen Munitionsbunker im Waldstück "Am Winkel" in der Gemarkung von Waldkappel-Hetzerode. Vor Ort stellte sich heraus, dass unbekannte Täter offensichtlich versuchten die Stahlgittertüren mittels Werkzeug gewaltsam zu öffnen. Die massiven Türen hielten dem Aufbruchversuch statt, so dass es beim Sachschaden von ca. 800 EUR zum Nachteil des Forstamtes Wehretal blieb.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl aus Pkw und Garage

In der Nacht vom 17.07.21, 22:30 Uhr und dem 18.07.21, 01:30 Uhr wurde aus einem unverschlossenen Pkw, der in der Eichhofstraße in Großalmerode geparkt war, mehrere Sonnenbrillen entwendet. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Wie sich weiter herausstellte wurde in diesem Tatzeitraum dort auch eine Garage geöffnet und aus dieser ein Werkzeugkoffer sowie diverse Werkmaschinen entwendet. Der Schaden wird in diesem Fall mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 05:15 Uhr ereignete sich heute früh auf der B 80 in Höhe der Einmündung Gertenbach ein Zusammenstoß mit einem Wildtier, das von dem Pkw eines 38-Jährigen aus Kassel erfasst wurde. Das Tier lief anschließend davon; am Fahrzeug war der Scheinwerfer beschädigt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

