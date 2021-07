POL-ESW: Pressebericht 16.07.2021 - 2

Polizei Eschwege

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Schaden 1000 Euro; Polizei sucht Zeugen

In der Mangelgasse auf dem Parkplatz "Werdchen" hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Mittwoch, 12.00 Uhr und Freitagmorgen, 07.30 Uhr einen blauen VW Multivan an der hinteren, linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wird auf 1000 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Verkehrsunfallflucht (2); Schaden 1500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz am Rathofplatz in Bad Sooden-Allendorf ist zwischen Donnerstag 16.00 Uhr und Freitag 12.00 Uhr ein schwarzer Audi an der hinteren, rechten Fahrzeugseite von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Schaden liegt bei 1500 Euro. Die Polizei in Bad Sooden-Allendorf hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bitte um Hinweise zu dem Verursacher unter der Nummer 05652/927943-0.

Wildunfall

Am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr hat ein 33-jähriger Autofahrer aus Eschwege ein Reh erfasst, als er auf der Landesstraße L 3240 zwischen Hilgershausen und Oberrieden unterwegs war. Das Reh lief nach dem Aufprall davon, am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 500 Euro.

