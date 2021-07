Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfall auf der B 249 - Abschlussmeldung

Eschwege (ots)

35.000 EUR Sachschaden

Um 08:39 Uhr befuhr eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Mühlhausen die B 249 vom Katharinenberg kommend in Richtung Wanfried. In einem kurvigen Streckenabschnitt bremste sie ihr Auto ab, wobei sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit diesem zunächst nach rechts gegen die dortigen Leitplanken prallte. Von dort schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Gegenfahrspur, wo es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 73-Jährigen aus Eschwege kam. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrerinnen leicht verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Entgegen der Erstmeldung waren nur zwei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, die beide nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die B 249 war zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr voll gesperrt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege