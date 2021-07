POL-ESW: Pressebericht 16.07.2021

Polizei Eschwege

Pressebericht 16.07.2021

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht

Ein 32-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr einen geparkten silbernen VW Golf beschädigt. Der Verursacher parkte rückwärts aus einer Parklücke der Bürgermeister-Stolzenberg-Straße aus und fuhr dabei auch rückwärts in die Struthstraße hinein, wo er mit dem geparkten Golf kollidierte. Der Verursacher fuhr dann von der Unfallstelle in Richtung Beethovenstraße davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der 32-Jährige meldete den Unfall erst gegen 11.45 Uhr. Demzufolge mussten die Beamten der Polizei in Eschwege Ermittlungen wegen Verdacht der Verkehrsunfallflucht aufnehmen. Die Beschädigungen an den Fahrzeugen sind noch nicht abschließend beziffert.

Motorradfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung und verletzt sich leicht

Am frühen Donnerstagabend ist ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Eschwege mit seinem Kraftrad zu Fall gekommen, als er auf der Landesstraße L 3226 von Friemen in Richtung Waldkappel unterwegs war. Laut Bericht der unfallaufnehmenden Beamten der Polizei in Eschwege, war der Mann gegen 18.30 Uhr auf der besagten Strecke unterwegs und verlor vmtl. aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Zweirad und kam ohne weitere Fremdeinwirkung zu Fall. Der 59-jährige Fahrer wurde u.a. mit Verdacht auf Rippenprellung und leichten Verletzungen am rechten Arm in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 700 Euro.

Unfall zwischen Pkw und Kleintransporter; Schaden 3500 Euro

Gestern Nachmittag gegen 15.20 Uhr verunfallten zwei Fahrzeuge auf der Bundesstraße B 27 zwischen Ellershausen und Bad Sooden-Allendorf in Höhe eines Parkplatzes. Laut Unfallbericht fuhren ein 48-jähriger und ein 31-Jähriger, beide aus Witzenhausen stammend, mit ihren Fahrzeugen von Ellershausen in Richtung BSA. Als der 48-Jährige mit seinem VW Kleintransporter kurz vor dem Parkplatz nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto des 31-Jährigen, der den Kleintransporter in dem Moment überholen wollte. Bei dem Unfall entstand letztlich ein Schaden von insgesamt 3500 Euro.

Auffahrunfall am Weidenhäuser Kreuz

Eine 61-jährige Autofahrerin aus Berkatal und ein 54-jähriger Autofahrer aus Meißner befuhren beide die Bundesstraße B 27 von Bad Sooden-Allendorf in Richtung Eschwege und bogen dann gegen 15.10 Uhr am Weidenhäuser Kreuz nach rechts auf den Zubringer zur B 249 ab. Beide wollten anschließend vom Zubringer auf die Bundesstraße B 249 in Richtung Eschwege auffahren. Als die 61-Jährige ihr Fahrzeug vor dem STOP-Schild zum Halten brachte, fuhr der ihr nachfolgende 54-Jährige aus Unachtsamkeit auf. An beiden Autos entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Verkehrsunfallflucht; Verursacherin steht fest

In Eschwege sind gestern Nachmittag gegen 15.30 Uhr zwei Autos in der Straße "Am Bahnhof" kollidiert. Dabei verursachte eine 69-Jährige aus Meißner den Unfall, als sie mir ihrem Fahrzeug im Bereich des Ärztehauses zurücksetzte, um entgegenkommenden Autos Platz zu machen. Dabei stieß die 69-Jährige gegen einen ihr nachfolgenden Pkw. Anschließend setzte die Frau allerdings ihren Weg in Richtung Niederhoner Straße stadtauswärts fort. Der von der Frau beschädigte Pkw, in dem ein 56-Jähriger aus Wehretal saß, fuhr der Verursacherin schließlich hinterher und konnte die Frau letztlich auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Niederhoner Straße einholen und zur Rede stellen. Die Dame will nach eigenen Angaben den Unfall nicht bemerkt haben. Die Beamten der Polizei in Eschwege, die zur Unfallaufnahme hinzugezogen wurden, haben aufgrund des Sachverhalts Ermittlungen wegen Unfallflucht gegen die 69-Jährige Verursacherin aufgenommen. Die Schäden an den Autos sind noch nicht beziffert.

Unbekannte klauen Handtasche aus Pkw; Polizei sucht Zeugen

In der Schillerstraße in Eschwege haben Diebe lange Finger gemacht und aus einem geparkten Pkw eine Handtasche geklaut. Das Auto war zwar verschlossen, offenbar hatte die Besitzerin aber an einer Seite die Scheiben heruntergelassen, so dass die Täter hineingreifen und die Tasche mitnehmen konnten. Der Vorfall geschah zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr. Erbeuten konnten die Diebe neben der Handtasche auch eine Geldbörse und ein Mobiltelefon. Der Stehlschaden wird mit 400 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Sachbeschädigung und Nötigung; Ermittlungen gegen 48-jährigen Tatverdächtigen

Wegen Sachbeschädigung und Nötigung muss sich ein polizeibekannter 48-jähriger Mann aus Eschwege verantworten, der am Donnerstagmittag unvermittelt vor dem Amtsgebäude der Polizeidirektion Werra-Meißner aufgetaucht war und offenbar einen Behälter mit Urin gegen die Klingelanlage warf. Anschließend flüchtete der Mann fußläufig in Richtung Innenstadt, konnte aber schon kurz darauf in der Bahnhofstraße von einer Streifenbesatzung der Eschweger Polizei festgenommen werden. Nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen wurde der 48-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Sachbeschädigung an Grillplatz in Oberhone; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben beim Grillplatz des Heimatvereins Oberhone mit zwei Steinen eine Fensterscheibe zur dortigen Herrentoilette eingeworfen. Neben der Scheibe gingen im Inneren der Toilette auch zwei Wandfliesen zu Bruch und ein Waschbecken wurde ebenfalls beschädigt. Der entstandene Schaden liegt bei 500 Euro. Passiert sein muss die Tat laut einem Mitglied des Heimatvereins am gestrigen Donnerstag zwischen 13.00 Uhr und 14.45 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Wildunfall

Auf der L 3459 zwischen Kirchhosbach und Bischhausen hat am Donnerstagmorgen gegen 05.45 Uhr eine 57-jährige Autofahrerin aus Waldkappel einen Waschbären erfasst. Das Tier lief nach der Kollision davon, am Auto der Frau entstand ein Schaden von 4500 Euro.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Sachbeschädigung an Spielplatz; Polizei sucht Zeugen

Mittels Graffiti haben Unbekannte in der Ortslage von Kammerbach einen Spielplatz hinter dem Feuerwehrgerätehaus in der Straße "Am Dorfplatz" beschädigt. Die Täter brachten u.a. ein Smiley Symbol auf einer Fensterscheibe und verschiedene Zahlen und Schriftzüge auf Spielgeräte auf. Zudem beschädigten die Täter auch die Spielgeräte in anderer Weise, indem sie Teile gewaltsam abrissen. Der Schaden wird auf insgesamt 200 Euro beziffert. Die Tat geschah bereits am Montag zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr und wurde jetzt zur Anzeige gebracht. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0.

Verkehrsunfallflucht; Schaden insgesamt 1000 Euro; Verursacher ermittelt

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Städtersweg in Bad Sooden-Allendorf ist gestern Mittag gegen 12.45 Uhr ein weißer Opel Combo Life am hinteren rechten Kotflügel beschädigt worden. Der Verursacher hatte sich anschließend unerlaubt entfernt, so dass die zum Unfall hinzugerufenen Beamten der Polizei in Eschwege Ermittlungen wegen Unfallflucht aufnahmen. Das verursachende Fahrzeug, welches beim Rückwärtsausparken mit dem Opel kollidiert und dann unerlaubt davongefahren war, konnte noch von Zeugen beschrieben werden, woraufhin die ermittelnden Beamten die zugehörige Halteradresse in Bad Sooden-Allendorf ausfindig machen konnten. Die Ermittlungen richten sich jetzt gegen einen 82-Jährigen aus der Kurstadt, der sich wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten muss. Die entstandenen Schäden an den beiden Fahrzeugen liegen bei je 500 Euro.

