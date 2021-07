Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrradfahrerin verletzt

Euskirchen (ots)

Eine 57-jährige Radfahrerin verletzte sich am Freitagnachmittag (11.35 Uhr) bei einem Sturz mit dem Fahrrad am Kopf. Sie befuhr die Roitzheimer Straße Richtung Kreisverkehr Münstereifeler Straße. Beim Wechsel der Fahrbahn auf den Gehweg stürzte sie und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Tragen des Fahrradhelmes konnte schlimmere Verletzungen verhindern. Die Polizei rät beim Fahrradfahren dringend einen Fahrradhelm zu tragen.

