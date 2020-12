Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in zwei Erdgeschosswohnungen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Montag, 7. Dezember, zwischen 12.30 und 18.50 Uhr in die beiden Erdgeschosswohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Königstraße in Rheydt eingebrochen.

Nachdem sie sich Zutritt zum Hausflur verschafft hatten, öffneten sie gewaltsam die Türen der Wohnungen im Erdgeschoss. Zwei Wohnungen wurden durchwühlt. Zur Tatbeute liegen der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben vor. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

