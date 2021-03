Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichendiebstahl

Pirmasens (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete an einem Opel Meriva, der am gestrigen Montag, in der Zeit von 03:45 Uhr bis 15:00 Uhr, auf dem Mitfahrerparkplatz des Waldfriedhofes geparkt war, das hintere Kennzeichen, PS-CP XX, mitsamt der Halterung. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Kennzeichendiebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

