Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl zweier E-Bikes

Weilerswist (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr wurden in Weilerswist zwei hochwertige E-Bikes gestohlen. Der Eigentümer hatte die beiden Fahrräder abgeschlossen in der Garagenzufahrt abgestellt. Nachdem er fünf Minuten später aus dem Haus kam, waren die beiden Räder entwendet. Der Gesamtbeuteschaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

