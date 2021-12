Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Wasserschaden in einem Keller

Celle (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Celle zu einem Wasserschaden in die Harburger Straße alarmiert. In einem im Umbau befindlichen Wohnhaus stand der Keller ca. einen Meter unter Wasser. Mit einer Tauchpumpe wurde das Wasser abgepumpt. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

