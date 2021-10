Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vier Autos in Beverungen zerkratzt

Beverungen (ots)

Vier Autos sind in Beverungen innerhalb einer Nacht beschädigt worden. Sie wurden in der Theodor-Roeingh-Straße vermutlich mit einem scharfkantigen Gegenstand mutwillig zerkratzt. Der mögliche Tatzeitraum ist von Freitag, 8. Oktober, ab 18 Uhr bis Samstag, 9. Oktober, um 12 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0.

