FW Celle: Unruhige Weihnachtstage für die Freiwillige Feuerwehr Celle - 17 Einsätze in einer Woche!

Zu mehreren Einsätzen mussten die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr Celle über die vergangenen Weihnachtstage ausrücken

Bereits in den Tagen vor Weihnachten zwischen Montag und Donnerstag forderten zehn Einsätze die Stadtfeuerwehr. Am Abend des 23.12. u. a. bei einem Küchenbrand im Herzog-Ernst-Ring. Am 24. Dezember mussten die neun Ortsfeuerwehren zu keinem Einsatz ausrücken.

An den beiden Weihnachtstagen wurden die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Celle zu insgesamt sieben Einsätzen alarmiert.

Am frühen Morgen des 25.12. forderte ein Gebäudebrand die Einsatzkräfte in der Hafenstraße. Am Vormittag mussten hier noch Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache. Am Abend um 21:19 Uhr rückte die Ortsfeuerwehr Altencelle zu einer automatischen Feuermeldung aus. Es handelte sich um eine Fehlauslösung. Die Ortsfeuerwehr Scheuen wurde um 23:22 Uhr zu einem ausgelösten Rauchmelder alarmiert. Auch hier konnte kein Feuer festgestellt werden.

Am 26. Dezember unterstützten die Kräfte der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache die Gemeindefeuerwehr Wietze bei einem Garagenbrand mit einer Drehleiter. Die Alarmierung erfolgte um 4:19 Uhr. Um 5:19 Uhr wurden die Helferinnen und Helfer der Celler Hauptwache dann zu einer automatischen Feuermeldung alarmiert. Hierbei handelte es sich um einen technischen Fehler. Eine verletzte Person hinter einer verschlossen Tür war Grund für einen weiteren Einsatz um 19:59 Uhr.

