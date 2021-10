Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pkw beschädigt

Borken (ots)

Am Mittwoch wurde zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz des Action-Marktes am Butenwall ein Pkw beschädigt. An mehreren Stellen befanden sich weiße Farbspritzer, in der Motorhaube wurde eine Delle verursacht und an der Fahrertür Kratzer. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell