Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geschädigter gesucht

Bocholt (ots)

Am Dienstag beschädigte eine Autofahrerin zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr auf der Adenauerallee/Winterswijker Straße zwischen dem Kreisverkehr an der Volksbank und dem Europahaus einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw. Sie fuhr weiter und informierte ihren Ehemann. Gemeinsam fuhren sie das fragliche Stück ab, konnten das beschädigte Fahrzeug aber nicht entdecken, so dass sie den Fall heute bei der Polizei zu Protokoll gaben. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu melden.

