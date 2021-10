Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Sitzgruppe auf Spielplatz in Brand gesetzt

Isselburg (ots)

Wieder einmal müssen wir über sinnlose Zerstörungswut berichten - in diesem Fall über eine Sachbeschädigung auf einem Spielplatz am Pappelweg. Vermutlich gegen 23.00 Uhr hatten dort noch unbekannte Vandalen eine Sitzgruppe aus Kunststoff in Brand gesetzt. Die Flammen schlugen mehrere Meter hoch und beschädigten auch eine Laterne. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

